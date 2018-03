Kylie Jenner zeigt Bauch nach Geburt

Seitdem Töchterchen Stormi Anfang Februar auf die Welt gekommen ist, lässt die Instagram-Queen Kylie Jenner nach Monaten des Schweigens ihre Fans wieder an ihrem Leben teilhaben. Neben dem Alltag als junge Mutter steht auch viel Disziplin am Plan. Während ihrer Schwangerschaft hat das Kylie 22 Kilo zugenommen, welche sie nun mit Training und anderen - mitunter fragwürdigen - Methoden wieder loszuwerden versucht. So nimmt sie die After-Baby-Silhouette mit dem Tragen eines Korsetts in Angriff.

Babyspeck schon weg!

Kylies Bemühungen zeigen erste Erfolge. In der ersten Woche nach der Schwangerschaft hat sie bereits 15 Kilo verloren. Damit ist sie ihrem Ausgangsgewicht schon sehr nahe. Auf Snapchat zeigt sie stolz ihren Bauch, welcher wieder so flach ist, wie vor Baby Stormi. Dass die 20-Jährige vor wenigen Wochen noch eine riesige Babykugel vor sich trug, ist kaum zu glauben!

© Kylie Jenner Snapchat