Die pinkste Person der Welt

Vom Toilettenpapier bis zu den Söcken ist in der Welt von Kitten Kay Sara alles pink. Die Kalifornierin hat ihr ganzes Leben in Zuckerwattenrosa getaucht und ist so zum Instagram-Star avanciert. Über 80.000 Follower zählt der Account der selbsternannten „Queen of Pink“. Auch ihr Hündchen Miss Kisses trägt rosa Fell und hat ein eigenes Profil auf Instagram. Ein Leben in einer anderen Farben könnte sich die 54-Jährige nicht vorstellen - "nicht einmal für eine Million Dollar", wie sie zuletzt in einem Interview erklärte.

Ein Beitrag geteilt von KittenKay Sera (@kittenkaysera) am Aug 5, 2017 um 5:59 PDT

Pinker als bei Barbie

Alles begann, als Kitten ein Partyoutfit für ihren 20. Geburtstag zusammenstellte und von Kopf bis Fuß in Pink erschien. Seit über 30 Jahren sammelt sie nin Wohnaccessoires und Mode in ihrer Lieblingsfarbe. So hat sich ein wirklich beachtlicher Fundus an pinken Objekten angesammelt. Regelmäßig finden in der Wohnung der Exzentrikerin Fotoshootings und Werbedrehs statt. Das Telefon, der Kühlschrank, sogar ihr Laufband sind in demselben Ton gehalten. Natürlich gleicht ihr Auto auch dem von Barbie. Über eine Million Euro hat Kitten für ihre Leidenschaft bereits ausgegeben. Bei so viel Hingabe kann ihr auch wirklich niemand den Titel "The Pink Lady of Hollywood" streitig machen!

Ein Beitrag geteilt von KittenKay Sera (@kittenkaysera) am Dez 18, 2017 um 11:54 PST