Die Figur-Geheimnisse der Japanerinnen

Rank und schlank wie die Japanerinnen. Mit nur kleinen Änderungen unserer Essgewohnheiten lässt sich ein langfristiges Figur-Ergebnis erreuchen. Die größte - aber wahrscheinlich auch die zielführendste Umstellung - dürfte das Frühstück sein. Statt Kipferl und Marmelade wird in Japan pikant und warm kulinarisch in den Tag gestartet. Suppe und Reis sättigen für lange Zeit und sind gut für den Stoffwechsel.

Essen auf kleinen Tellern

Auch das "Wie" ist ein entscheidender Faktor, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. In Japan mag man keine überladenen Teller. In kleinen Schüsseln und Platten wird das Essen schön angerichtet. So beugt man Schlingen vor. Auch wirken die Portionen auf kleinen Tellern größer, weshalb wir das Gefühl haben, mehr gegessen zu haben. Wer das Essem in kleine Portionen aufteilt, der lässt sich mehr Zeit beim Essen, wodurch man das Sättigungsgefühl erreicht, bevor man sich vollgestopft hat. Japanerinnen hören auf zu essen, wenn sie sich zu etwa 80% satt fühlen.

Bewegung nach dem Essen

Hierzulande setzen sich viele Menschen nach dem Abendessen auf die Couch – das ist zwar bequem, fördert aber nicht die Gewichtsreduktion. In Japan dagegen wird ein voller Bauch bewegt. Und genau das ist der Grund, warum die meisten Japanerinnen schlank sind. Asiatische Forscher haben herausgefunden, dass ein 30-minütiger Spaziergang direkt nach der Hauptmahlzeit den Blutzuckerspiegel senkt sowie die Produktion von Fettspeicher-Hormonen. Wer hingegen vor dem Essen mit leerem Magen trainiert, verschenkt mindestens die Hälfte dieser Schlank-Wirkung. Tipp: Gehen Sie am besten nach jedem Essen 15 Minuten spazieren – das tut auch der Seele gut!