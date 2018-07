Beth Ditto: Kaum wiederzuerkennen

110 Kilo Frauenpower auf 157 Zentimeter verteilt: So trat vor einem Jahrzehnt Beth Ditto (37) als Frontfrau von "The Gossip" ins Rampenlicht und avancierte mit ihrem Charisma und der unverwechselbaren Stimme zu einer der schillerndsten Figuren im Pop-Biz. Auch wenn Beth Ditto eine wichtige Akteurin der Body-Positivity-Bewegung ist und aktiv ein Zeichen für mehr Körpervielfalt in der Medienlandschaft setzte, waren kleine Kilo-Auf und -Abs in den vergangenen Jahren teil ihres eigenen Kampfs um ein Wohlfühlgewicht. Dass sie mit ihrer Figur nicht zufrieden war, gab sie mehrfach in Interviews zu.

2017: Beth Ditto bei der Echo-Verleihung im Vorjahr.

© WireImage

2018: Beth Ditto im neuen Look

© WireImage

Rundum glücklich

Aktuelle Bilder zeigen eine Beth Ditto, die strahlt: Die Sängerin scheint mit sich und ihrem Körper im Einklang zu sein. 20 Kilos soll sie abgenommen haben. Der Gesundheit zuliebe verzichtet sie auf Zucker. Der neue Look wird mit einer neuen Frisur abgerundet: Ditto hat sich die Haare rot färben lassen. Wow!