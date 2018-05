7 üble Gewohnheiten, die Sie bremsen

1. Langschläfertum

Auch wenn Sie sich beim Weckerläuten am liebsten noch mal umdrehen und weiterschlafen würden – tun Sie es nicht! Erfolgreich zu sein heißt zu machen, anstatt zu verschieben und die Früh ist die Zeit, in der Sie die meiste Energie haben und in der Sie die wenigsten Leute stören werden.



2. Ständiges Sudern

Der erfolgreiche Mensch verändert und investiert seine Lebensenergie fast ausschließlich in Dinge, auf die er tatsächlich Einfluss hat. Erstens verändert man die Welt nicht durch seine Klagen, zweitens frustriert es, ständig die eigene Energie verpuffen zu lassen.



3. Fehler suchen

Das Streben nach Perfektion ist laut Coach Körber keinesfalls eine Garantie für Erfolg, sondern oft eher ein Hemmnis. Der Weg nach oben sollte eher wie die ersten Gehversuche von Kindern verstanden werden – stets mit Versuch und Irrtum verbunden.



4. Unfreundlichkeit

Erfolgreiche Menschen wissen ihre Gefühle richtig zu adressieren und bleiben emotional fair. Sie sind immer freundlich, was oft fälschlicherweise mit Weichheit gleichgesetzt wird. Doch die richtige Stärke ist es, Freundlichkeit an den Tag zu legen und trotzdem die eigenen Nachrichten und Forderungen knallhart zu kommunizieren.



5. Nur Grosses erwarten

… kann müde machen. Erledigen Sie alles mit demselben Ehrgeiz, auch wenn es mal eine langweilige Aufgabe sein sollte. Dabei trainieren Sie die wichtige Eigenschaft, sich punktuell zu motivieren und Dinge effizient und gut zu machen.



6. Nachtragend sein

nützt niemandem und Ihnen am wenigsten. Die negative Energie, die dabei entsteht, ist lähmend und hindert Sie nur, sich auf Ihre weiteren Handlungen zu konzentrieren.



7. Arroganz

… demonstriert nur die eigene Unsicherheit. Stellen Sie sich niemals über andere, denn Teile Ihres Erfolges haben auch damit zu tun, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein.