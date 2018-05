Tickets für Katy Perry

Superstar Katy Perry veröffentlicht am 9. Juni ihr neues Album WITNESS. Die Pop-Sängerin beschäftigt sich in ihren Songs mit den vielen Veränderungen in ihrem Leben als auch mit jenen in der Welt. Und Katy Perry geht damit nun auf Welttournee: WITNESS: The Tour! Sie macht am 4. Juni in Österreich Station und zeigt in der Wiener Stadthalleihre unvergleichliche Live-Performance. Alle Fans aufgepasst: MADONNA verlost 2 x 2 Ticketsfür das grandiose Konzert! Diese Show dürfen Sie nicht verpassen – also versuchen Sie gleich Ihr Glück!

www.stadthalle.com