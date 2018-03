Oster-Brunch im Vienna Marriott Hotel

Noch auf der Suche für die perfekte Location für Ihren Friends&Family-Brunch am kommenden Wochenende? Unser Tipp: Der Oster-Jazz-Brunch im Vienna Marriott am Ostersonntag, dem 1. April 2018, ab 12 Uhr im Festsaal im ersten Stock des Top-Hotels am Wiener Ring. Neben kulinarischen Genüssen dürfen sich die Gäste auch auf erstklassige musikalische Untermalung freuen - immerhin sorgt Caroline Kreutzberger samt Band mit sanften Swing- und Jazz-Klängen (von Frank Sinatra bis hin zu Ella Fitzgerald) für gediegenen Oster-Glamour zur Mittagsstunde. € 82 pro Person (inkl. Aperitif, alkoholfreier Getränke, Wein, Bier, Kaffee und Tee). Tischreservierungen unter 01 515 18 6800 bzw. gutscheinshop@marriotthotels.com

Wir verlosen einen Tisch für max. 6 Personen! Einfach mitmachen und mit etwas Glück am Samstag vorzüglich schlemmen!