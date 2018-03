VIP-Parade am Orange Carpet

Die Spannung steigt: Wer macht das Rennen um die begehrten Blogger-Trophäen? Am Mittwochabend versammelte sich nationale und internationale Prominenz in den Wiener Sofiensälen, wo heuer der vierte MADONNA Blogger Award über die Bühen geht.

Blogger-Styles deluxe

Doch bevor die Show startet, posiert alles was Rang und Namen hat vor der Fotowall. Dieses Jahr defiliert die Prominenz über einen orangen Teppich, wo Street Styles statt klassischer Cocktailmode in Szene gesetzt wird. Von eleganten Pyjamalooks (sehr schick: Blogger Madeleine Alizadeh alias Daria Daria) bis zu Laufsteg-Mode made in Austria (entzückend: Franziska Knuppe in Lena Hoschek). Moderiert wird die Show von Viviane Geppert, die sich für einen bezaubernden Spitzen-Look in Nude entschieden hat.