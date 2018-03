Stars im Award-Fieber

Als Gipfeltreffen der Online-Elite kann man den MADONNA Blogger Award wahrlich bezeichnen – in diesem Minuten trifft sich das Who’s who der Influener-Szene zum bereits vierten Mal bei der Verleihung der begehrten Preise an die Beliebtesten und Erfolgreichsten unter ihnen. In den Wiener Sofiensälen werden heute Abend in insgesamt zehn Kategorien die besten Netz-Stars geehrt. Der Red Carpet ist bereits ausgerollt, der Champagner eingekühlt.

Award Vorbereitungen

Die Starsgäste, Nominierten und Vorjahressieger dokumentieren ihren Award Prep via Instagram. Hier die besten Pre-Award Postings von Franziska Knuppe, Viviane Geppert, Riccardo Simonetti und anderen VIPs.