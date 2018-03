Showtime für den Blogger Award 2018

Blogger geben Trends vor und wissen immer genau was angesagt ist. Hunderttausende Fans lesen und sehen ihre Mode-, Beauty-, Fitness- oder Reise-Tipps und sind so immer up-to-date.

Am Mittwochabend geben sich Österreichs Blogger-Stars beim bereits vierten MADONNA Blogger-Award ein Stelldichein in den Wiener Sofiensälen. In insgesamt zehn Kategorien werden die aufstrebenden Meinungsmacher von prominenten Laudatoren ausgezeichnet.

Zwei der zehn Auszeichnungen stehen schon im Vorhinein fest. Als „Entertainer Of The Year“ wird Blogger-Superstar Riccardo Simonetti (fabulousricci.com)ausgezeichnet und der Award für „Nachhaltigkeit“ geht an DariaDaria (dariadaria.com), die bereits seit 2010 einen der meist gelesenen deutschsprachigen Blogs schreibt.

Alle anderen 32 Nominierten rittern in den verbliebenen acht Kategorien um die begehrten Preise. „Es freut uns sehr, dass wir mit dem MADONNA Blogger-Award unseren Teil dazu beitragen können, die neuen Meinungsmacher und Influcencer einer noch breiteren Öffentlichkeit als bisher zugänglich zu machen“, so MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin.

Das zeigt sich auch an der hochkarätigen Gästeliste. Neben den nominierten Blogger-Stars haben sich auch Promis aus Wirtschaft, Kultur und Society angesagt. Dazu kommen Top-Laudatoren wie Supermodel Franziska Knuppe, Popstar Rose May Alaba, Bestseller-Autor Thomas Brezina sowie Szene-Gastronom und Neo-Hotelier Bernd Schlacher, die es sich nicht nehmen ließen den Gewinner zu gratulieren.

Und hier sind die Nominierten des vierten MADONNA Blogger Awards





KATEGORIE YOUTUBE



KATEGORIE FASHION

KATEGORIE BEAUTY

KATEGORIE FOOD

KATEGORIE MOM

KATEGORIE LIFESTYLE

KATEGORIE NEWCOMER

