Party: So feierte die Digital-Prominenz

Am Mittwochabend wurden in den Wiener Sofiensälen die Madonna Blogger Awards 2018 verliehen. Nachdem die Trophäen an die digitalen Überflieger der nationalen und internationalen Blogospähre überreicht wurden, hieß es: Feiern 2.0.

Prominenz feiert mit der Blogger-Szene

VIPs wie Sängerin Rose May Alaba, Topmodel Franziska Knuppe, Kristall-Girl Paulina Swarovski, Jugendbuch-Autor Thomas Brezina oder Lena Hoschek gratulierten den Bloggern zu ihrem Erfolg und versuchten sich auch gleich den ein oder anderen Tipp zu holen, danach wurde gefeiert bis zum Morgengrauen.