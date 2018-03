Die coolsten Looks des Blogger Awards

VIPs wie Sängerin Rose May Alaba, Topmodel Franziska Knuppe, Kristall-Girl Paulina Swarovski, Jugendbuch-Autor Thomas Brezina oder Lena Hoschek beehrten den orangen Teppich des vierten MADONNA Blogger Awards. Sie sorgten nicht nur für hohe Promi-Dichte in den Sofiensälen, sondern punkteten auch in Sachen Style.

All eyes on the bloggers

Trotz hochkarätigem Publikum waren die Blogger die wahrne Stars des Abends. Die Nominierten punkteten vor der Fotowall mit Looks, die folgenden Hashtag verdienen: #verycool. Riccardo Simonett in einem Smoking in Millenial Pink, Franziska Knuppe in Austro-Deisgnerin (Lena Hoschek und Headpiece von Niki Osl) und Viviane Geppert in angesagtem Cut Out-Look.