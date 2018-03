Blogger Award 2018: Das Voting-Ergebnis

Das WLAN in den Wiener Sofiensälen hatte vergangenen Mittwoch einiges zu leisten – trafen sich dort doch die aktivsten und besten Web-Stars des Landes. Der vierte MADONNA Blogger Award lockte freilich wieder das Who’s who der Influencer-Szene, um mit den Siegern in insgesamt zehn Kategorien Party zu machen. Unter den glücklichen Preisträgern: Top-Influencerin und Waterloo-Tochter Tatjana Kreuzmayr, Fashionista Nina Wrodnigg, Lifestylerin Julia Vogel und YouTube-Star Michael Buchinger. Die Sieger wurden von den MADONNA-Leser online gewählt. Wer die meisten User pro Kategorie begeistern konnte, sehen Sie in der prozentualen Aufschlüsselung der Votingergebnisse. Die Sieger des diesjährigen MADONNA Blogger Awards auf einen Blick.



Blogger Award: Voting-Ergebnisse 2018

KATEGORIE YOUTUBE

Michael Buchinger 68,65% Jana Klar 22,38% Lisa Stejskal 8,76% Survival Lilly 0,32%

KATEGORIE INFLUENCER

Tatjana Kreuzmayr 55,61% Kimberly Budinsky 18,67% Zoé Karapetyan 13,92% Nuriel Molcho 11,80%

KATEGORIE LIFESTYLE

Jules Vogel 55,05% MissGetaway 22,90% Sommertage 16,19% Princess Paranoia 5,86%

KATEGORIE NEWCOMER

laelae life 28,38% BlondieBrownie.sis 26,69% Simply Shanice 25,29% Sprinzeminze 19,63%

KATEGORIE MOM

Einer schreit immer 48,83% Muttis Nähkästchen 26,89% Little Paper Plane 13,51% Miss Sina Smith 10,77%

KATEGORIE FOOD

CookingCatrin 43,59% Gaumenschmaus 33,99% Viennalicious 11,86% Viennaeats 10,57%

KATEGORIE FASHION

You rock my life 36,05% lenamaria.s 35,06% Meanwhile in Awesometown 20,73% A little bit of 8,17%

KATEGORIE BEAUTY

GoharBeauty 54,14% Hey Nika 22,96% Poschstyle 18,46% InesDM 4,45%