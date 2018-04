Shitstorm: Kaia Gerber in Chanel-Werbung

Seit letztem Herbst ist Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber das gefragteste Laufstegmodel der Branche und wird weltweit gefeiert: für ihre Eleganz, die Vielseitigkeit und natürlich auch für die Ähnlichkeit zu ihrer Supermodel-Mutter. Von New York bis Paris eröffnete Kaia zahlreiche Shows und ziert aktuelle internationale Kampagnen von Luxuslabes, darunter auch Chanel. Kein Geringerer als Karl Lagerfeld lichtete die 16-Jährige für die aktuelle Taschenkampagne der Traditionsmarke ab. Die veröffentlichten Bilder sorgen im Netz aber für Gesprächsstoff.

Teenie wirbt für Luxustaschen

In der Kampagne für die "Gabrielle"-Bag shootete Lagerfeld im Pariser Apartment von Coco Chanel. Kaia liegt im Minikleid auf einem Sofa und schaut verträumt in die Kamera, während die Tasche nonchalant vom Handgelenk baumelt. Die Tatsache, dass hier eine Minderjährige im Minikleid - in liegender Position - für eine Tasche wirbt, ruft natürlich Kritiker auf den Plan. "Ernsthaft? Eine 16-Jährige? Was genau wird hier beworben?", fragt eine verärgerte Stimme auf Facebook. "Sie sollte eine Lunchbag haben, sie ist ein Kind", heißt es in einem anderen Kommentar. Auch der Umstand, dass das Unternehmen ein Luxusprodukt, welches preislich bei ca. 3000 Euro liegt, mit einem Teenager bewirbt, sorgt für Irritation. Viele Kundinnen fühlen sich nicht adäquat repräsentiert: "Genug! Warum sollte eine 30-, 40- oder 0-Jährige eine Tasche kaufen wollen, die sie an einem 16-jährigen Mädchen gesehen hat?" ärgert sich ein User auf Instagram. Eines ist Lagerfeld mit dieser Werbung - nämlich für Gesprächsstoff zu sorgen.