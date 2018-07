Schräges Couture-Finale in Paris

Am Mittwoch gingen in Paris die Couture-Schauen zu Ende - mit Knalleffekt. Die Designer drehten ein letztes Mal auf, bevor die Branche in Sommerpause geht.

Valentino

Für Valentino ließ Designer Pierpaolo Piccioli Starmodel Kaia Gerber über den Laufsteg defilieren - mit einer XXL-Föhnfrisur. Auch die Couture-Kreationen spielten mit dem Thema des Überdimensionalen. Sanfte Pastelltöne paarte Piccioli mit Knallfarben - Colour Blocking auf höchstem Niveau.

Diashow Valentino Couture HW 18/19 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 15

× Valentino Couture HW 18/19

Auch bei Viktor & Rolf gab es wieder spektakuläre Mode-Experimente zu sehen. Wandelndes Bettzeug beispielsweise.



© Getty Images

Maison Margiela

Völlig aus der Reihe des üblichen Couture-Glam fiel die Kollektion von John Galliano für Margiela. Er packte seine Models in dicke Schichten an wülstigen Daunenschichten und fixierte die Layers mit Gürteln. Sci-Fi-Brillen und Smartphone-Halterungen an den Knöcheln sorgten für futuristische Momente.

Diashow Maison Margiela HW 18/19 © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty 1 / 21