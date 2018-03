Orsay zeigt sich in neuem Gewand

Letzte Woche schnitt Influencerin Natalie Kreuzmayr das rote Band durch und hieß Shopping-Fans in dem neugestalteten Orsay-Flagshipstore auf der Mariahilferstraße willkommen. Unter dem Motto „My Fashion Connection“ erstrahlt die Filiale in neuem Glanz.. Auf 650 m² kann man nun noch stylisher stöbern, anprobieren und shoppen.

© A. Tuma

Neuer Look für den Orsay-Flagshipstore auf der Mariahilfer Straße 62 in Wien

© A. Tuma

„Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen auf der großen Verkaufsfläche mehr zu bieten, vor allem mehr Stylingberatung, Lifestyle und Sortimentvielfalt sowie die Verknüpfungen zu unserem Online-Shop zu schaffen. Weitere Stores in diesem Konzept sind bereits in Planung“, erläutert Matthias Klein, CEO von Orsay. Der Online-Shop diente als Inspiration für die Neugestaltung der Filiale. Auch neu: ein eigener Click&Collect-Bereich. Im oberen Stockwerk ist auf 40 m² eine Fläche mit einem Styling Room eingerichtet, wo in Zukunft Events für Kunden stattfinden werden.