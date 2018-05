Netz lacht über dieses Hemd um 1280 Euro

Man nehme ein simples T-Shirt, ein kariertes Hemd, nähe diese an der Vorderseite zusammen und voilà - schon hat man modisch die Nase ganz weit vorne als Mann. Vorausgesetzt, man teilt den Geschmack von Demna Gvasalia, dem Chefdesigner von Balenciaga. Das Enfant terrible der Modeszene hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fashion-Satire zu betreiben. Bad Taste, Ironie und seine skurrilen Designs sind sein Markenzeichen - und die Kunden lassen sich seine Kreationen einiges kosten. Gvasalias neuester Streich sind Double Shirts, die nun auf Twitter für Belustigung sorgen. Insbesondere der stolze Preis - 1280 Euro für das Shirt-Ungetüm - stößt auf Unverständnis.

© Twitter

Andere wiederum machten sich selbst einen Spaß daraus und kreierten eine DIY-Version vom Shirt-Hemd.

Hey @BALENCIAGA,



I just made my own Double Shirt and it didn't cost thousands of dollars! pic.twitter.com/8daWqAGy7C