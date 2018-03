Liv Tyler im Dessous-Talk

Hat sich Ihre Einstellung zu Unterwäsche und Dessous geändert, seitdem Sie Mutter geworden sind? Nicht wirklich. Ich habe immer noch meine Lieblingsstücke und liebe schöne Dessous. Worauf achten Sie zuerst, wenn Sie Unterwäsche oder Dessous kaufen? Wie sie sich anfühlt. Ich mag schöne Seide und Spitze. Dann probiere ich sie an und hoffe, dass sie gut sitzt. Eine gute Passform ist alles. Was sind für Sie sinnliche Dessous? Ich liebe Dessous. Ich war schon immer davon fasziniert, was Frauen gerne unter ihrer Kleidung tragen, um sich für sich selbst und ihre Liebhaber schön zu fühlen. Für mich sind sinnliche Dessous weich im Griff und anschmiegsam wie Seide. Ist die neue Kollektion Essence Ihrer Meinung nach für den Alltag oder eher für festliche Anlässe geeignet? Ich denke beides. Es gibt wunderbare Artikel im Shaping-Segment, die gut für den Alltag passen und gleichzeitig hübsch aussehen; es gibt einige bildschöne Seiden-BHs und Shorts für die Nacht und einige sehr verführerische, unterstützende Bodys, die die Figur perfekt formen und umwerfend aussehen. Was ist Ihnen lieber –sportlich oder sexy? Beides! Ich trage beides, jeden Tag. Ich bin so dankbar in unserer heutigen Zeit eine Frau zu sein und so viele Möglichkeiten zu haben. Ich arbeite gerade mit bei den Dreharbeiten für eine TV-Show, die im Jahr 1764 spielt und muss jeden Tag ein Korsett tragen. Das ist nicht sehr bequem. Glauben Sie, dass Dessous Frauen selbstbewusster machen? Ich kann nicht für alle Frauen sprechen, nur für mich. Ich fühle mich großartig, wenn ich schöne, bequeme und funktionelle BHs und Dessous trage. Wenn ich einen BH finde, in dem ich mich wohl fühle, ist es einfach ein herrliches Gefühl! Sich in Schale zu werfen macht damit plötzlich viel mehr Spaß. Was ändert sich ab 40 in puncto Sex-Appeal? (sofern sich überhaupt etwas ändert) Mit der Zeit kennt man sich selbst etwas besser – das gibt einem Selbstvertrauen, man fühlt sich entspannter und freier. Tragen Sie Ihre Dessous für sich selbst oder um jemandem damit zu gefallen? Beides.