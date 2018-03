Lewis Hamilton wirbt für Tommy Hilfiger

Lewis Hamilton wird als einer der größten Fahrer der Formel-1-Geschichte angesehen. Aber auch abseits der Rennstrecke ist der Brite ein gefragter Mann. Jetzt hat er einen neuen Deal ans Land gezogen, der ihn zum Fashion-Influencer einer Weltmarke macht: Ab Frühjahr 2018 ist der 33-Jährige weltweiter Markenbotschafter für Tommy Hilfiger Men, die Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored sowie Tommy Hilfiger Sportswear, Unterwäsche und Bademode. In der neuen Kampagne zeigt er sich von seiner sportiv-eleganten Seite und posiert in seinem gewohnten Umfeld - der Rennstrecke. Die Kampagne zur Kooperation wurde von Mikael Jansson am Pocono Raceway in Pennsylvania, auch bekannt als ‚Tricky Triangle‘, inszeniert und ist ab sofort weltweit zu sehen.

Ab Frühjahr 2018 präsentiert Tommy Hilfiger den britischen Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton als weltweiten Markenbotschafter für Tommy Hilfiger Men's – Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored sowie Tommy Hilfiger Sportswear, Unterwäsche und Bademode.

Tommy und Lewis starten gemeinsam durch

Nach seinem Coup mit It-Model Gigi Hadid hat Modedesigner mit Lewis Hamilton einen weiteren Mega-Star für seine Marke gewinnen können. „Ich habe Lewis’ Durchhaltevermögen bei den Rennen stets bewundert – und auch seinen unverwechselbaren Stil abseits der Strecke, der sich an eine neue Generation von Tommy Guys wendet“, so Tommy Hilfiger. „Seine Karriere baut auf Leidenschaft, Wille und harter Arbeit auf – Werte, mit denen auch ich meine Marke gegründet habe. Wir haben eine enge Verbindung zur Formel 1 – wie zur Welt des Motorsports im Allgemeinen.“ Tommy Hilfigers Marken-DNA ist eng mit Sportthemen verbunden - mit Lewis an seiner Seite, hat er also den perfekten Partner an Bord - und vielleicht bald sogar am Laufsteg? Man darf gespannt bleiben!

