Levi's Customizing bei P&C

Blogger-Vibes, Festival-Feeling und Costumizing: Auf der POPImpression-Fläche im P&C-Store Kärntner Straße kann man am kommenden Donnerstag sein persönliches Levi’s Festival-Unikat basteln. Die Vienna Fashion Night steht bei P&C heuer im Zeichen von DIY und individuellem Style: Mit dem neuen Levi’s Ink Tool kann man sich kreativ austoben und Denim und Shirts seine ganz persönliche Note verpassen. Wie das Customizing mit Rip & Cut Technik funktioniert, zeigt den Kunden der Levi’s Experte vor Ort. Für Inspirationen sorgen zwei Special Guests: Die Influencer Constantly K und Hank Ge präsentieren bei dem Event ihr limitiertes Levi’s Ink Motiv. Man darf also gespannt sein!

© P&C

Festival Must-Haves

Neben dem Denim-Schwerpunkt gibt es aber auch viel Boho-Inspirationen in der Pop-Up-Zone: Girlie-Dresses von Free People, Paisley-Teile von Pretty Green und natürlich Gummistiefel von Hunter. Das Schmucklabel Yakamozz aus Bali ist an dem Abend auch exklusiv mit am Start. Der handgemachter Silberschmuck ist das perfekte Accessoire für Festival-Bohemians. Shoppen kann man übrigens bis in die Nacht - bis 22 Uhr hat der P&C Store Kärtnerstraße am 14. Juni 2018 geöffnet.

© P&C