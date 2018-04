Lena Hoschek entwirft jetzt...

Bettwäsche by Lena Hoschek! Die Grazer Kleidermacherin Lena Hoschek designt sich jetzt auch in die Schlafzimmer der Österreicher. Mit der am Mittwoch in Wien präsentierten Heimtextilien-Kollektion Lena Hoschek Living by Reiter, ihrer ersten Kooperation mit dem heimischen Hersteller Betten Reiter, will sie mit französischer Leichtigkeit ins Reich der Träume verhelfen.



Bettzeug sei ein enorm vernachlässigtes Produkt und zum reinen Gebrauchsgegenstand degradiert worden, befand die Modemacherin beim Pressetermin kritisch. "Schöne Bettwäsche ist seit mindestens 50 Jahren nicht mehr zu erhalten." Dabei seien Polster- und Deckenbezüge einem wichtigen Einrichtungsgegenstand gleichzusetzen, der einem Raum gleich ein ganz anderes Ambiente verpassen könne - gerade in Zeiten sehr minimalistischer Wohntrends, meinte Hoschek.

"Das Resultat der Zusammenarbeit unserer zwei Traditionshäuser ist eine Heimtextilien-Kollektion, die sich so gut anfühlt, wie sie aussieht", so Betten Reiter-Geschäftsführer DI Peter Hildebrand.



© BETTEN REITER

Folklore fürs Interieur

Von zarten Paisley-Prints über provenzalische Stilmittel in folkloristischem Blau bis hin zu detailreichen Pfingstrosen-Blüten (engl.: Peony) reichen die Designs. Die Provence diente Lena Hoschek als Inspiration für die sommerliche Leichtigkeit ihrer Heimtextilien: französische „Joie de Vivre“ fürs Zuhause.



"Schöne Interieurs inspirieren mich häufig in meiner täglichen Arbeit. Gerade in Südfrankreich findet man wunderbare Stoffmuster, die nicht nur für meine Kleider toll sind, sondern vor allem in der Provence auch als Vorhänge, Pölster oder Bettwäschen vorkommen", so Lena Hoschek über die Kollektion.

Diashow "Lena Hoschek LIVING by REITER" © BETTEN REITER © BETTEN REITER © BETTEN REITER 1 / 3

Erhältlich ist die Kollektion in limitierter Stückzahl ab dem 26. April exklusiv in allen Betten Reiter Filialen und im Online-Shop.