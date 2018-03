Kate: Schick in Stangenware

So schön schwanger! In einem Monat kommt Royal Baby Nummer 3 auf die Welt und Kates Babybauch ist schon zu imposanter Größe angewachsen.Trotz fortgeschrittener Schwangerschaft nimmt die Herzogin noch offizielle Termine wahr. Am Dienstag besuchte sie ein Schule in Oxford und führte einen Mantel aus, in dem sie schon 2015 - während ihrer Schwangerschaft mit Charlotte - gesichtet wurde. Ein tolles Mode-Statement, und das nicht nur in stilistischer, sondern auch ökologischer Hinsicht. Dass man als Adelige kein Outfit zweimal trägt, ist reine Regel, die definitiv der Vergangenheit angehört.

Mantel um 149 Euro

Herzogin Kate macht derzeit eine Pause von hochpreisiger Mode - und das wirkt sich gut auf ihre Sympathiepunkte aus. Bei dem weißen Manten handelt es sich um ein Stück von der Stange. Das Modell aus der "Princess Lines" des Labels Jojo Maman ist leider schon ausverkauft, aber hier findet sich ein ähnliches Stück im Abverkauf. Ein Schnäppchen für werdende Mamas!