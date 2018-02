Diese Woche: SCS Fashion Week

Von 1. bis 3. März erwartet Mode-Fans zum ersten Mal die SCS Fashion Week. Insgesamt 18 Runway Shows mit 25 Models machen am Samstag, den 3. März die SCS zu dem Trend-Hotspot Österreichs. Alle Fans der SCS haben selbst die Chance, als Model am Catwalk mitzulaufen und dabei in die neuesten Trendteile zu schlüpfen. Einfach als SCS VIP registrieren und das eigene Bild mit dem Hashtag #scsstylingselfie auf Instagram oder Facebook posten.

Jury wählt 25 Models für Runway Show

Für 50 Kandidaten, die sich über das Online-Model-Scouting qualifiziert haben, geht es beim Live Casting am Donnerstag, den 1. März um den heißersehnten Platz am Laufsteg: Die prominente Trendjury – bestehend aus Mode- und Trendexperte Wolfgang Reichl, Style- und Moderedakteur Mio Paternoss, Fashion-Bloggerin Marie Curie und SCS Center Manager Matthias Franta – wählt dabei 25 weibliche und männliche Models für die Runway Shows und kürt das beste Gesicht. Der Gewinner darf sich über den Hauptpreis - eine Shopping Card de Luxe im Wert von 500 Euro und ein professionelles Fotoshooting - freuen. Außerdem winkt jedem Model eine Shopping Card de Luxe im Wert von 100 Euro. Auch am kommenden Wochenende, dem 23. und 24. Februar ist Bloggerin Zoé Karapetyan als Model Scout in der SCS unterwegs, um potenzielle Kandidaten zu suchen.

Highlight am Samstag

Beim Finale der SCS Fashion Week, der großen Runway Show am Samstag, den 3. März 2018, präsentieren die Bloggerin Tatjana Kreuzmayr und die gecasteten Models ab 12:00 Uhr am Water Plaza die Mode-Highlights aus 18 Flagship Stores.

Die Runway Show am Samstag ist aber nur eines zahlreicher Highlights der SCS Fashion Week: Am Freitag, den 2. März wird für die Show geübt, was das Zeug hält. Alle Besucher können das Laufsteg-Training live vor Ort verfolgen. Am selben Tag begeben sich zudem zwei Styling-Profis in der SCS auf die Suche nach Besuchern, die ihren Look „on the Go“ auffrischen möchten. SCS VIP Mitglieder haben zudem exklusiv die Chance, beim Gewinnspiel in der SCS App oder online via SCS Website und Social Media, eine Reise in die Modemetropole Paris zu gewinnen.