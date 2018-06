Die schrägsten Bikinis im Netz

Je schräger, desto besser: So könnte man die Bademode-Trends der letzten Jahre zusammenfassen. Während im Vorjahr Einhörner und Pizza auf Micro-Bikinis ihren Weg in den Mainstream fanden, setzen die Designer heuer auf Applikationen und möglichst absurde Binde-Details. Fransen, Ärmel und Vorhangbommel komplettieren den verrückten Beach-Style.

Fifty Shades of Bräunungsstreifen

Ketten, Choker und Corsagen: Auch Sadomaso-Looks mit Bondage-Details sind ein Must-(not)-have der Saison. Wir haben die skurrilsten Modelle aus Online-Shops ausfindig gemacht. Auffallen ist damit ein Leichtes, aber nicht nur aufgrund des Looks. Diese Modelle hinterlassen nämlich auch absurde Bikinistreifen.

Diashow Irre Bademode © Asos Omas Vorhänge wiedergeboren als Bikini © Missguided Bräunungsstreifen aus der Hölle! © Missguided Bondage-Style am Strand. © Asos Wurde hier eine Tischdecke recycelt? © missguided Lange Ärmel treffen auf Neon-Regenbogen und Bondage. © missguided Pornodreh am Strand? © Asos Kein Scherz: Das ist ein Bikini. © Asos Für alle, die gerne den Streifenlook tragen. © Asos Weil wir uns schon immer Vorhangbommel am Bikini gewünscht haben. © Beloved Wem's gefällt... © Forever21 Bluse meets Badeanzug. 1 / 11

