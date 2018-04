Die besten Stylisten Hollywoods

Thank you to my clients & team, to pr’s & tailors & agents & family. I’m so happy to be the most powerful stylist in Hollywood again and it would be impossible without everyone’s hard work, support & love. THANK YOU @hollywoodreporter & @pretareporter ???????????? Ein Beitrag geteilt von Kate Young (@kateyoung) am Mär 21, 2018 um 7:58 PDT

Klientinnen: Sienna Miller, Dakota Johnson, Selena Gomez Das ist sie: Young studierte Englisch und Kunstgeschichte, verlor jedoch nie ihre Passion für Mode aus den Augen und schnupperte in etliche Redaktionen hinein, bis sie tatsächlich auch mal Anna Wintour assistierte. Heute gilt sie als Hollywoods stylishste Nase.



Aktuelles Aushängeschild: Young ist für Shootingstar Margot Robbies Garderobe verantwortlich und referenzierte damit gerne die 90er-Supermodel-Ära. „Ich mag das helle, minimalistische Feeling dieser Zeit.“ © Getty Images