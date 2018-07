Die Bikinihöschen werden noch knapper!

Back to the 80ies: So könnte man die Trends in der Bademode - kurz und knapp - zusammenfassen. Micro-Höschen, die mehr zeigen als sie verdecken verdrängen die High Waist Retro-Unterteile, die in den vergangenen Jahren sich großer Beliebtheit erfreut haben. Der Beinausschnitt reicht nun bis zum Hüftknochen, was einerseits das Bein optisch verlängert, aber auch kleinere Problemzönchen freilegen kann. Auch der Po wird in den Fokus gerückt: Strings und Brazilian Tangas sind wieder zurück in der Bademode. Diesen Trend haben wir wohl einem Reality-Sternchen deren Vor- und Nachname mit K beginnt zu verdanken.

Sporty & sexy

Das Bikini-Oberteil wird hingegen wieder stofflastiger: Ein neuer Trend am Laufsteg sind Ärmel, die der Bademode einen Athleisure-Charakter verleihen. Neopren-Oberteile mit Reißverschlüssen (im Stile von Surfer-Oberteilen) wurden von vielen Designern auf den Laufsteg geschickt.

Hier die neuen Trends für das kommende Jahr

Diashow Swimwear-Trends © Getty Images Baywatch lässt grüßen: Badeanzüge und Bikiniunterteile weisen wieder einen hohen Beinausschnitt auf. © Getty Images Auch hinten wird es knapper: Brazilian Höschen und Strings sind wieder zurück. © Getty Images Superknapp & supersexy! © Getty Images Der hohe Beinausschnitt ist ein Trend, an dem kein Weg vorbeiführt © Getty Images Die Hüftknochen werden zum Hingucker © Getty Images Das Bikinioberteil darf ruhig stofflastig ausfallen, dafür wirds untenrum knapp. © Getty Images So sexy kann sporty sein! © Getty Images Von vorne wenig Stoff... © Getty Images ...und von hinten auch. © Getty Images Candy-Colours und knappe Bademode: Die 80er sind zurück! © Getty Images Sneakers zum Bikini? Warum nicht?! © Getty Images Weiße Swimwear ist auch ganz groß im Kommen. © Getty Images Trend Nummer 2: Ärmel an Bikinis und Badeanzügen. © Getty Images Für alle, die auf interessante Bräunungsstreifen stehen © Getty Images Athleisure ist auch in der Bademode ein ganz großes Thema © Getty Images Bond-Girl Style © Getty Images Auch die aktuellen Gurt-Accessoires erinnern an die 007-Damen © Getty Images Gurt zum Bikini - im Jahr 2019 absolut tragbar! © Getty Images Hoher Beinausschnitt, hoch tailliert und ein Gurt auf Bauchnabelhöhe © Getty Images Auch Netz-Optik bleibt Trend © Getty Images Ein weiterer wichtiger Trend: überkreuzte Bikinioberteile © Getty Images Auch bei Triangel-BHs wird unter der Brust geschnürt © Getty Images Die Carmenbluse wurde als Bikini-Oberteil wiedergeboren © Getty Images Latina-Charm am Strand © Getty Images Weiterer Trend: Neckholder-Bikinis ohne Steg © Getty Images Die Träger werden vorne überkreuzt © Getty Images Bei Bikinis sorgen tiefe V-Necks für sexy Einblicke © Getty Images Deep-V-Neck © Getty Images Monokinis mit spektakulären Cut-Outs bleiben Trend © Getty Images Asymmetrie sorgt für Retro-Feeling am Strand 1 / 30