Diane Krugers Lieblingsteile von H&M

Noch nie war es einfacher, einen Star-Look nachzushoppen: Diane Kruger stellt im Rahmen der "Selected by Diane Kruger"-Linie von H&M ihre Style-Essentials für den Sommer 2018 vor. Ihre Auswahl bietet für jeden Anlass den passenden Look und kann nach Belieben miteinander kombiniert werden.

Minimalistic Chic mit Charme

Dianes Look zeichnet sich durch cleanen Chic mit einer Prise Nonchalance aus. Zu ihren Highlights gehören ein blau-weiß gestreifter Blazer, der einem sportlichen Styling im Handumdrehen Eleganz verleiht oder weit geschnittene Oberteile, die sich durch taillierte Hosen, Shorts oder Röcke in Form bringen lassen. Die Kollektion ist ab dem 26. April in ausgewählten Stores in Österreich sowie online erhältlich. Hier ein kleiner Vorgeschmack: