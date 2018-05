Das sind die Trendfarben des Sommers

Der Sommer steht vor der Tür und unsere Garderobe schreit nach neuem Stoff. Wer in Sachen Style mit Bloggern und It-Girls mithalten möchte, sollte sich farblich an vier Trendfarben halten, die von New York bis Paris in allen möglichen Fassons über den Laufsteg geschickt wurden. Diese starken Signalfarben und Pastelltöne wollen wir diesen Sommer tragen:

Sonnengelb

Die Trendfarbe "Meadowlark" bringt Summerfeeling in die Garderobe. Man trägt sie mit Denim, Allover oder kombiniert sie mit Weiß, Schwarz oder Erdtönen.

Violett

Pantone hat die Farbe "Ultra Violet" zur Nuance des Jahres 2018 auserkoren. Wer diesen Sommer auf Violett- und Lilatöne setzt, kann nichts falsch machen.

Rot

Ein Klassiker, dem keiner so schnell den Rang ablaufen kann: Rot ist trendtechnisch letzten Herbst gekommen um zu bleiben. Auch diesen Sommer dürfen wir die coole "Lady in Red" geben.

Millenial Pink

Softeis-Rosa steht zu gut wie jedem, macht gut Laune und wirkt in Kombination mit Schwarz, Weiß oder Rot ultracool. Setzen Sie auf Keypieces wie einen Anzug oder einen Blazer in Pink und setzten Sie so auch im Alltag Style-Akzente.

Blogger machen es vor!

Und wie trägt man die Farben und kombiniert sie richtig? Schauen Sie es sich einfach bei den Bloggern ab! Wir haben die coolsten Streetstyle-Look für Sie gesammelt. Klick and be chic!

