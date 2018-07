Das beliebteste Brautkleid im Netz

Wer glaubt, dass Herzogin Meghans Brautkleid die Hochzeitsmode 2018 stilistisch bestimmen würde, liegt falsch. Auf Pinterest ist es ein völlig anderer Look der Bräute in spe inspiriert. Yahoo hat die am öftesten geteilten Brautkleid-Fotos auf der Moodboard-Plattform ermittelt und eine Trend-Silhouette für 2018 abgeleitet. Dieses Jahr wollen Frauen in Kleidern mit wallendem Rockteil und hautengem Oberteil vor den Traualtar treten. Statt Dekolleté zeigt die modische Braut viel Haut am Rücken.

Spitze und Mesh

Fließende Stoffe und Spitzenmaterialien werden heuer kunstvoll zusammengeführt und sollen eine schöne Silhouette zaubern. Das beliebteste Modell dieses Jahres ist ein rückenfreier Traum in Weiß des australischen Labels Grace loves Lace. Um ca. 1.900 Euro ist das Kleid zu haben. Ein Schnäppchen im Vergleich zum Royal Bridal Dress von Meghan...