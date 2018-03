Brautkleid-Geheimnis endlich gelüftet?

In zwei Monaten ist es endlich soweit: Prince Harry und Meghan Markle werden in Windsor den Bund der Ehe eingehen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Torte steht schon fest und auch am Kleid wird sicher schon geschneidert. Was die Braut am 19. Mai tragen wird beschäftigt die Briten ganz besonders.

In den vergangenen Wochen nahmen die Wettbüros Tipps entgegen, doch seit diese Woche ist Annahmeschluss. Der Grund: Das Geheimnis soll die Mauern des Buckingham Palast verlassen haben. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll sich Meghan Markle für ein Kleid des Designer-Duos Ralph & Russo entschieden haben.

High Fashion vor dem Traualtar

Zuvor standen die Chancen von Ralph & Russo bei den Buchmachern eher schlecht. Als Favoritin galt Modemacherin Sarah Burton, das Label Erdem, Designerin Victoria Beckham und Burberry waren ebenso in den Toplisten vertreten. Sollten die Gerüchte rund um Ralph & Russo stimmen, dürfen wir uns auf eine extravagante Kreation freuen. Das Label versteht es, die weibliche Silhouette aufsehenerregend in Szene zu setzen. Davon zeugen die Entwürfe der vergangenen Kollektionen.

Teurer Mode-Geschmack

Laut Angaben der britischen Daily Mail belaufen sich die Ausgaben für das Brautkleid mittlerweile auf 400.000 Pfund, umgerechnet etwa 447.000 Euro. Bereits bei den Verlobungsfotos fiel die Wahl auf eine teure Couture-Robe von Ralph & Russo. Stolzer Preis: 63.000 Euro. Da darf es beim Brautkleid gerne ein wenig mehr sein....

Meghan Markle in einem 63.000-Euro-Look von Ralph Russo.