Bloggerin der Woche

Katharina kommt ursprünglich aus dem Burgenland und ist hauptberuflich als Buchhalterin in Wien tätig. Doch seit vier Jahren verfolgt sie ihren größten Wunsch und möchte als Plus-Size-Model in Österreich und Deutschland erfolgreich sein. Denn ihr Ziel ist es zu zeigen, dass auch Frauen in größeren Konfektionsgrößen toll aussehen und sexy sein können. Deshalb hat sie auch ihren Blog „ms-curvylicious.com“ ins Leben gerufen. Auf diesem präsentiert sie ihre Plus-Size-Outfits, ihre Modelfotos und hält ihre Follower über ihre Erfolge im Business am Laufenden. Fazit: eine richtige Powerfrau!

Steckbrief Name: Katharina Sudi Alter: 31 Lieblingsmotto: „Leben und leben lassen.“ Was ich mag: Fashion Darüber schreibe ich am liebsten: Mode für Plus-Size Meine größte Inspiration: Ashley Graham Mein nächstes Reiseziel: Zu den „Plus Size Fashion Days“ in Hamburg www.ms-curvylicious.com