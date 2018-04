Witziger Bräunungs-Fail

Das Auftragen von Selbstbräuner ist eine Wissenschaft an sich: Von der Schmiertechnik über die Dosierung bis zum Einwirken kann viel schiefgehen. Auch ein professioneller Spray Tan im Salon kann oft unschöne Flecken zur Folge haben. Wer zu viel Lotion aufträgt muss in den Tagen danach mit orangem Teint oder Streifenhörnchen-Look leben.

Tränen und Spray-Tan vertragen sich nicht



Dass Emotionen "Spuren" hinterlassen können, daran denkt wohl niemand. Alex Vinklarek, ein 17-jähriger Teeanger aus Texas staunte nicht schlecht, als sie plötzlich helle Flecken im Gesicht hatte, nachdem sie bei einem berührenden Film weinte. Die Tränen spülten die zuvor aufgetragene Selbstbräuner ab und verursachten witzige Linien im entlang der Wangen und dem Hals.

i’ve always been told not to cry after a spray tan pic.twitter.com/hCFIwRchd4