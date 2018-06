Tattoo-Trend: "Meghan Freckles"

Meghans Haare, Meghans Glow, Meghans Style, Meghans Figur... Kein Tag vergeht, ohne dass uns ein neuer royaler Trend erreicht. Diesmal sind es Meghans Sommersprossen das Objekt der Begierde. In Amerika sind "Meghan Freckles" der neueste Tatoo-Trend. Wie das Magazin "New Beauty" berichtet, lassen sich Frauen semipermanente Sommersprossen à la Meghan ins Gesicht malen. Um die 250 Dollar kostet ein solches Treatment. Das Stechen von Permanent Make-Up ist nicht ganz schmerzarm und wie der Name schon andeutet - langanhaltend. Zwei bis drei Jahre hält das Ergebnis. Ein Sommersprossen-Tattoo sollte also wohlüberlegt sein.

© WireImage

"Meghan Freckles" ganz ohne Schmerzen!

Meghans süßen Sommersprossen-Look kann man kopieren, ohne dass es unter die Haut geht! Ein simpler Augenbrauenstift in einer von ihnen favorisierten Braun-Nuance reicht aus. Mit ein paar gut platzierten Pünktchen zaubern Sie Frische ins Gesicht. Tipp: Über dem Make-Up aufgetragen lässt es Sie so aussehen, als ob Sie gar keine Schminke tragen würden. Raffiniert!

© Hersteller

Fake-Freckles gelingen am besten mit Augenbrauenstiften. Im Uhrzeigersinn: Bobbi Brown Brow Pencil (Nuance Brunette) punktet mit einer cremigen Formulierung (26 Euro). Der 24-h Superstay Eyebrow Pomade Pencil hält lange und ist wasserfest (1,95 Euro). Wer es gerne präzise mag, greift am besten zum Shape&Sahde Brow Tint von MAC (Nuance Spiked, 19 Euro). Die neuen Brow Pencils von Gosh haben eine pudrige Textur - perfekt für einen soften Freckles-Look (um 8,99 Euro).