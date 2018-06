Sonnenschutz für jeden Typ

Die Sonne zeigt jetzt ihre volle Kraft, und hungrige Sonnenanbeter sehnen sich bereits jetzt nach gebräunter Haut. Wer nun denkt, dass man ohne Sonnenschutz schneller zu der gewünschten Bräune kommt, der irrt! Ungeschützte Exposition führt lediglich zu Sonnenbränden. Und diese sichtbaren Entzündungsreaktionen machen die Haut nicht nur trocken und rissig, sondern erhöhen zudem das Hautkrebsrisiko. Wer den UV-Strahlen hingegen achtsam begegnet, wird mit einer gesunden, starken Haut sowie goldener Bräune belohnt.



Wir wissen, wie: So sind Sie optimal geschützt

Natürliche Hautbräune entsteht durch eine Kombination aus UV-A- und UV-B-Strahlung, die beide im Sonnenlicht enthalten sind. Die UV-A-Strahlung dringt tief in die Haut ein und regt die Produktion von Melanin, dem Hautfarbstoff an. Die UV-B-Strahlung wiederum sorgt für eine Verdickung der obersten Hautschichten, die als natürlicher Hautschutz vor weiterer Sonnenstrahlung wirkt. Dieser natürliche Hautschutz wird auch als Eigenschutz bezeichnet und beträgt bei Mitteleuropäern zwischen 5 (helle und rötliche Hauttypen) bis 30 Minuten (bei einem dunklen Hauttyp). Verlängert werden kann diese individuelle Schutzzeit durch einen typgerechten Sonnenschutz. Je höher der Lichtschutzfaktor, desto länger ist auch die Schutzzeit. Die Bräunung erfolgt bei Einsatz eines hohen Lichtschutzfaktors zwar langsamer, dafür aber unter der Vermeidung des Sonnenbrandes!

Hoher Schutz vor UV-Strahlen ist essenziell. Vor allem helle Hauttypen sollten zu sehr hohem Lichtschutzfaktor greifen. Für alle gilt: Nicht mit der Creme sparen (2 mg/cm2); nach dem Baden nachcremen!

Moderne Sonnenschutzpflege kann mehr!

Auch im Alltag sollte man das Haus nicht ohne ausreichendem Schutz verlassen. Creme-Muffel, die Angst vor Glanz, Flecken oder Pickel haben, greifen am besten zu Produkten, die diesen Problemchen entgegenwirken. Die neue Generation an Sonnenpflege wartet mit einer ganze Reihe an Beauty-Benefits auf - von Glow-Effekten bis hin zu Anti-Aging.