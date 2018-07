So sieht sie nicht mehr aus

Um Sängerin Sarah Connor ist es in den vergangenen Jahren still geworden. Letztes Jahr bekam die 38-Jährige ihr viertes Kind und kümmert sich neben ihrer Musikkarriere um ihre Familie. Im Gegensatz zu ihrer ersten Ehe mit Marc Terenzi hält sie ihr Privatleben und die Liebe zu ihrem Partner Florian Fischer gerne privat. Umso mehr freut es die Fans der Sängerin, wenn es Neuigkeiten gibt. Die aktuellen News betreffen Connors Look: Ihre Zeiten als Blondschopf sind nämlich vorerst passé. Letzte Woche zeigte sie sich mit einem Long-Bob in Kupfer.

Red-Hot

Bei einem Auftritt in Locarno überraschte Sarah Connor die Menge mit neuer Haarfarbe. Die Fans teilten den neuen Look der Sängerin auf Social Media. Der sympathische Star posierte für Selfies und strahlte sommerliche Leichtigkeit aus: mit Hut, goldigem Teint und der neuen Frisur beweist sie, dass eine Typveränderung von Zeit zu Zeit richtig guttun kann!