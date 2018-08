Schönheits-OPs: Die häufigsten Eingriffe

Schätzungen zufolge werden in Österreich jährlich in etwa 50.000 Schönheitsoperationen durchgeführt. Das Suchportal Schoenheitsklinik.info hat in einer aktuellen Umfrage ermittelt, welche Eingriffe bei Frauen und Männern am häufigsten vorgenommen werden. Bei den weiblichen Patienten liegt die Brustvergrößerung auf Platz 1, bei Männern ist es die Fettabsaugung.

Und das sind die häufigsten Eingriffe bei Männern und Frauen:

Top-5-Schönheitseingriffe bei Frauen 1/5 1. Brustvergrößerung 2. Fettabsaugung 3. Augenlidstraffung 4. Bruststraffung 5. Nasenkorrektur

Top-5-Schönheitseingriffe bei Männern 1/5 1. Fettabsaugung 2. Augenlidstraffung 3. Bauchdeckenstraffung 4. Gynäkomastie (Brustverkleinerung) 5. Nasenkorrektur

Immer mehr Männer gehen zum Beauty-Doc

Frauen legen sich mit durchschnittlich 38 Jahren unters Messer, Männer zwei Jahre später. Der prozentuelle Anteil an männlichen Patienten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: Derzeit sind es rund 17 %.