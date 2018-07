RefectoCil Beauty-Afternoon by MADONNA

Gemeinsam mit MADONNA lud der österreichische Kosmetikhersteller RefectoCil zu einem VIP-Styling ins Wiener Park Hyatt Hotel. Die "Browistas" - Marina Sulzer und Christine Akbaba - zauberten den geladenen Gästen einen perfekten Augenaufschlag. Die Ex-Missen Julia Furdea und Carmen Stamboli, Influencerin Tatjana Kreumayr, Lilana Klein und Modeexpertin Shadi Pouyazadeh testeten die Treatments und zeigten sich begeistert von ihren neuen, ausdrucksstarken Wimpern und Brauen.

Klimperwimpern für 6 Wochen

Insbesondere das neue "Lash Lifting" von RefectoCil fand großen Anklang bei den VIPs. Ab Ende Juli wird die innovative Wimpernwelle bei den Friseuren und Kosmetsalons in Österreich angeboten (u.a. in der neuen Brow Bar in Wien). Die Wimpern werden sanft Richtung Braue geliftet und anschließend gefärbt und gepfleget. Die Behandlung dauert rund 25 Minuten und anschließend darf sich die Kundin sechs Wochen lang über einen Wow-Wimpernaufschlag freuen - auch ohne Mascara. Perfekt für den Badeurlaub!