Neuer Beauty-Hotspot in Wien

Ein internationaler Trend hat es endlich nach Wien geschafft! Ein neuer Beauty-Salon, der sich ausschließlich der perfekten Wow-Brow und Wimpernpflege widmet, hat letzte Woche seine Pforten geöffnet. In der "Brow + Lash Bar by RefectoCil" in der Plankengasse 1 im 1. Bezirk ist Natürlichkeit die wichtigste Schönheitsformel: Statt Tattoo-Brauen, falschen Wimpern und Zupfwahn fokussiert man sich hier auf typgerechtes Styling und SOS-Treatments für zu dünne Brauen oder Falsche-Wimpern-Desaster. "Brows first" lautet das Motto in dem kleinen aber feinen Salon. Die angebotenen Services haben klingende Namen wie "Brow Styling Journey" oder "Fake Lash Detox" und dauern in etwa 30 Minuten.

© Andreas Tischler

Die Ultimativ Group Masterminds Andreas und Patrick Raitz mit Make-Up & Brow Artist Alma Milcic. Sie ließ ihr Know-how als Expertin bei allen angebotenen Treatments einfließen.

Neues Konzept

Rainer Deisenhammer, Geschäftsführer von GW Cosmetics, und das Ultimativ Group-Duo Andreas und Patrick Raitz hatten die Idee für dieses neue Salon-Konzept. Seit Jahren arbeiten die Beauty-Experten mit RefectoCil, dem weltweiten Marktführer bei Brauen- und Wimpernfarbe. Daher war eine Kooperation mit der „Austrias First Brow + Lash Bar by RefectoCil“ naheliegend.

Von Dienstag bis Samstag werden nun in der Plankengasse 1 perfekte Brauen gezaubert und Lashes geformt. Um telefonische Voranmeldung (+43 664 88329120) wird gebeten.