Lena Gercke macht jetzt Duschgel

Wie man aus der eigenen Person eine Marke macht, hat in den vergangenen Jahren niemand so gut demonstriert wie Laufsteggöttin Heidi Klum. Ihre erste Siegerin aus Germany's Next Topmodel - Lena Gercke (30) - hat sich von ihrer einstigen Model-Mama so einiges abgeschaut und ist mittlerweile selbst zu einer Werbeikone avanciert.



Für Palmolive hat die schöne Blondine nun eine Special Edition an Duschgels kreiert, welche sie in Hamburg im Rahmen der 'Cherry Blossom Night' vorgestellt hat. „Für die Sorten Forever Summer und Paradise Joy habe ich mich von meinen Reisen inspirieren lassen. Besonders die malerischen Sonnenuntergänge und die paradiesischen Palmen wollte ich im Design des Duschgels wiedergeben“, erklärt die 30-Jährige. Ziemlich dufte!

