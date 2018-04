Frisurtrends für die Hochzeits-Saison

Sie heiraten diesen Frühling und suchen noch nach Ideen für Ihr Hairstyling? Damit am Hochzeitstag alles gut sitzt und ihren Vorstellungen entspricht, sollten Sie auf jeden Fall Profis aufsuchen. Frisur-Expertin und Salon-Inhaberin Vanessa Steinmetz-Bundy gibt Bräuten in spe folgenden Tipp bei der Planung ihres Braut-Stylings: „Essenziell für die Festlegung des individuellen Looks ist es, ein Foto vom Brautkleid mitzubringen. Darüber hinaus ist es ideal, rund vier Wochen vor der Hochzeit ein Probestyling einzuplanen“.

Was ist angesagt?

Auch in Trendfragen ist man im Privatsalon Steinmetz-Bundy bestens auf die Hochzeitssaison vorbereitet: Romantische Stylings mit Bewegung im Haar stehen im Mittelpunkt der aktuellen Hochzeitskollektion „Private Heaven“, die Hannes Steinmetz kreiert hat. Die Looks sollen für persönliche Feelgood-Momente sorgen: „Seien Sie in Ihrem schönsten Moment ganz Sie selbst und fühlen Sie sich wie im siebten Himmel“, empfiehlt Hannes Steinmetz seinen Kundinnen.

Dem Trend von bewegten Haaren entsprechend bestimmen heuer Locken und weiche Wellen die Form der Stylings und unterstreichen den selbstbewussten Charakter der Looks. Die Farbpalette ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Blond-Effekten und warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen.

Diashow Wedding-Inspirationen 2018 © Steinmetz-Bundy Privatsalon / Hilde van Mas Die Hochzeitssaison 2018 steht im Wiener Steinmetz-Bundy Privatsalon ganz im Zeichen von „Private Heaven“. Hannes Steinmetz setzt im Jahr 2018 auf Looks, die dem Trend von bewegten Haaren entsprechen: Locken und weiche Wellen bestimmen die Form der Stylings und unterstreichen den selbstbewussten Charakter der Looks.

Die Farbpalette ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Blond-Effekten und warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen.

© Steinmetz-Bundy Privatsalon / Hilde van Mas Die Hochzeitssaison 2018 steht im Wiener Steinmetz-Bundy Privatsalon ganz im Zeichen von „Private Heaven“. Hannes Steinmetz setzt im Jahr 2018 auf Looks, die dem Trend von bewegten Haaren entsprechen: Locken und weiche Wellen bestimmen die Form der Stylings und unterstreichen den selbstbewussten Charakter der Looks.

Die Farbpalette ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Blond-Effekten und warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen.

© Steinmetz-Bundy Privatsalon / Hilde van Mas Die Hochzeitssaison 2018 steht im Wiener Steinmetz-Bundy Privatsalon ganz im Zeichen von „Private Heaven“.

Hannes Steinmetz setzt im Jahr 2018 auf Looks, die dem Trend von bewegten Haaren entsprechen: Locken und weiche Wellen bestimmen die Form der Stylings und unterstreichen den selbstbewussten Charakter der Looks.

Die Farbpalette ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Blond-Effekten und warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen.

© Steinmetz-Bundy Privatsalon / Hilde van Mas Die Hochzeitssaison 2018 steht im Wiener Steinmetz-Bundy Privatsalon ganz im Zeichen von „Private Heaven“.

Hannes Steinmetz setzt im Jahr 2018 auf Looks, die dem Trend von bewegten Haaren entsprechen: Locken und weiche Wellen bestimmen die Form der Stylings und unterstreichen den selbstbewussten Charakter der Looks.

Die Farbpalette ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Blond-Effekten und warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen.

© Steinmetz-Bundy Privatsalon / Hilde van Mas Die Hochzeitssaison 2018 steht im Wiener Steinmetz-Bundy Privatsalon ganz im Zeichen von „Private Heaven“.

Hannes Steinmetz setzt im Jahr 2018 auf Looks, die dem Trend von bewegten Haaren entsprechen: Locken und weiche Wellen bestimmen die Form der Stylings und unterstreichen den selbstbewussten Charakter der Looks.

Die Farbpalette ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Blond-Effekten und warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen.

1 / 5

Brautfrisuren für langes und kurzes Haar

„Ob lange und hochgesteckte Haare, mittellange oder kurze Haare, wichtig ist, dass die Linie weich und schwungvoll gestaltet ist. Jede Haarlänge ermöglicht es, dass aus der welligen Struktur einzigartige Formen entstehen – und sollten längere Haare gewünscht sein, kommen Haircreations von Hairdreams für die Haarverlängerung zum Einsatz. Insgesamt muss das Styling locker aussehen, aber mit entsprechender Fixierung den ganzen Hochzeitstag lang bis in die späten Nachtstunden halten“, erklärt Hannes Steinmetz. Die Hochzeitsfrisur sollte man deshalb nicht dem Zufall überlassen und rechtzeitig mit dem Stylisten planen.

Der Steinmetz-Bundy Privatsalon am Opernring 9 in Wien.

© Steinmetz-Bundy Privatsalon.