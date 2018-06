Ekel-Alarm nach 6 Jahren Gel-Nägeln

Seit einigen Jahren feiern Kunstnägel Hochkonjunktur. Im Jahr lassen viele Frauen hunderte Euro in den aus dem Boden sprießenden Nagelshops. Oft tragen sie die Gel-Nägel dauerhaft und gönnen ihnen keine Erholungspause. Durch die haftende Substanz der Plastiknägel auf dem Natur-Nagel kann kein ausreichender Luftaustausch stattfinden. Folge: Der eigene Nagel leidet. Auch optisch ist das kein schöner Anblick.

Eine britische Bloggerin hat der Kunstnagelsucht den Kampf angesagt und trennte sich von ihren Krallen. Die erschreckende Wahrheit unter der Plastikschicht sah so aus.

a lot of people on curiouscat ask me about my acrylics, presumably wanting a set themselves. sharing these to show u the reality lol pic.twitter.com/aqVRGjPiMO