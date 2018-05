Echte Person oder Gemälde?

Da muss man schon zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich hierbei um keine Leinwand, sondern ein echtes Gesicht handelt. Die chinesische Make Up-Virtuosin He Yuhong hat mit ihrem neuesten Tutorial ein wahres Meisterwerk geschaffen. Mit wenigen Tools dafür umso mehr handwerklicher Expertise und Genie hat sie sich selbst zum Mona Lisa-Double geschminkt.

Spiel mit Licht und Schatten

Nur mit Foundation, Concealer, Lidschatten und Augenbrauenstift hat He Yuhong den Mona Lisa-Style kreiert. Auf Instagram und Youtube hat sie diese Verwandlung dokumentiert und damit einen viralen Hit gelandet.

Ein Beitrag geteilt von YUYAMIKA (@heyuhong7) am Mai 8, 2018 um 2:40 PDT

In etwa 4 bis 6 Stunden dauert es, bis sie He Yuhong sich in ein lebendes Renaissance-Gemälde verwandelt.

Ein Beitrag geteilt von YUYAMIKA (@heyuhong7) am Mai 20, 2018 um 7:10 PDT

Auch die "Dame mit dem Hermelin" von da Vinci ist in ihrem Makeup-Repertoire zu finden