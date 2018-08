Diese Haarfarbe wollen wir jetzt!

Wer das Wort 'Flanell' hört, denkt wohl an Holzhacker-Hemden! Und damit liegen wir modisch zwar abseits des Laufstegs, dafür aber in Sachen Haartrends goldrichtig. Auf Instagram und den roten Teppichen in Hollywood trägt man jetzt "Flannel-Hair" am Kopf. Damit ist nicht ein karierter Look, sondern eine Überlagerung von Rotbraun-Tönen gemeint. Eine Mischung aus Kastanie, Kupfer, Rost werden vom Friseur in feinen Highlights ins Haar gezaubert. Ein natürlicher Look ist das Ziel.

Flannel Hair: Schauspielerin Madeline Brewer trägt den Trend



© WireImage / getty

Bella Thorne trägt den Look besonders 'punky'



Besos Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne) am Jun 23, 2018 um 12:33 PDT

Dieser Look passt jedem!

Nach den Sommermonaten eignet sich "flannel hair" perfekt für ein Colour-Update von sonnengebleichtem Haar. Die rötlichen Töne harmonieren mit goldigem, sonnengeküsstem Teint. Der Trend-Look passt dank der unterschiedlichen Farbnuancen zu allen Hauttypen. Accessoire-Tipp: Mit Goldschmuck kommt der rötliche Schimmer im Haar besonders schön zur Geltung.