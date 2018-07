Die schlimmsten Sandalen-Sünden

Sandalen-NoGo's 1/7

Hornhaut Steigen die Temperaturen, schlüpft man gerne in luftige Sandalen - oftmals leider ohne seine Füße auf die Sommersaison vorbereitet zu haben. Hornhaut ist an den Fersen ist ein Anblick, den man seinen Mitmenschen möglichst ersparen sollte.

Hornhaut Steigen die Temperaturen, schlüpft man gerne in luftige Sandalen - oftmals leider ohne seine Füße auf die Sommersaison vorbereitet zu haben. Hornhaut ist an den Fersen ist ein Anblick, den man seinen Mitmenschen möglichst ersparen sollte.