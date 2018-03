Die besten Haar-Tipps

Hormonelle Balance Nachhilfe für den Haushalt Isoflavone sind hormonähnliche Pflanzenwirkstoffe (beispielsweise in Soja enthalten), die das Haarausfall fördernde Hormon DHT binden und damit unschädlich machen – und das ganz ohne den Hormonhaushalt unseres Körpers weiter zu beeinflussen. Den Körper entstressen Studien zeigen, dass Stress am Haarfollikel wirkt, denn jede Haarwurzel agiert wie ein eigenes Organ mit neuronaler Kompetenz und kann eigene Stresshormone produzieren. Diese führen zu einem Stopp des Haarwachstums. Die Vitamine des B-Komplexes (in Ananas, Avocado) sind nicht nur für das optimale Haarwachstum von Bedeutung, sondern sorgen auch für eine verbesserte Stressresistenz, mehr Energie und einen ausgeglichenen Gemütszustand. Die inneren Organe stärken Aus Liebe zu Leber und Haar Aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin wird Haarausfall mit Leber- und Nierenproblemen in Zusammenhang gebracht. Die Stärkung dieser beiden Organe steht im Fokus. Die geschieht mit drei heilkräftigen Pflanzen: Goji-Beere, schwarze Maulbeere und Teppichknöterich. Säure-Basen-Balance herstellen Stark statt sauer Übersäuerung führt zu einem Verkleben des Haarbodens, zu Durchblutungsstörungen und in weiterer Folge zu einer Mangelernährung der Haarwurzel. Basische Elektrolyte ermöglichen dem Körper, einer Übersäuerung entgegenzuwirken. Zu den basenbildenden Lebensmitteln zählen die meisten Gemüsesorten, Zitrusfrüchte, aber auch der Top-Zink-Lieferant, die Auster.