Bräunungs-Fail bei der Met Gala

Im Internet sorgt Selena Gomez' Met-Gala-Look für Irritation: Das sonst so stilsichere Popsternchen griff etwas zu tief in den Farbtopf und war kaum wiederzuerkennen. "Bitte nimm keine Selbstbräuner-Ratschläge von Trump!", witzelte ein User im Netz und brachte den Bronzing-Fail auf den Punkt. Selena hat es mit dem Fake Tan etwas übertrieben!

Zum Vergleich: So sieht Selena normalerweise aus



Die Kombination aus Goldschimmer auf den Lidern und Bronzer im gesamten Gesicht beraubte Selena ihrer sonstigen Ausdrucksstärke - weder die Augen noch der sinnliche Mund kamen zur Geltung. Mit den zurückfrisierten Haaren tat ihr der zuständige Stylist auch keine Gefallen. Modisch setzte Selena übrigens auf das Label Coach und kam im dramatischen Nachthemd. Doppel-Fail!

